Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глава КФС: «Будем рады видеть российские клубы в Крыму»

    По словам главы Крымского футбольного союза Юрия Ветохи, полуостров будет рад принять на зимние сборы российские команды, отказавшиеся от проведения сборов в Турции. При этом, Ветоха подчеркнул, что существуют некоторые проблемы, которые для начала нужно устранить.

    «На зимний период, появилась такая информация, в Турцию будет запрещено или рекомендовано не осуществлять перелеты. Тогда мы ждем к нам наплыв, будем рады. Но у нас другая напасть – с электричеством, это немаловажно», – подчеркнул президент КФС.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2015 13:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 16:48

      Без света и воды играть плохо,ничего после сборов помоются

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11