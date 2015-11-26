Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА лишился Игнашевича на неделю

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, получивший повреждение во вчерашней встрече пятого тура Лиги чемпионов с «Вольфсбургом», прошел медицинское обследование, по итогам которого 36-летнему игроку был поставлен диагноз: межфасциальное повреждение икроножной мышцы левой голени. Как заявляет медицинский штаб красно-синих, по предварительным прогнозам, на возвращение Игнашевича в общую группу может понадобиться около недели.

    Напомним, защитник был заменен после первой половины встречи ЦСКА – «Вольфсбург», проходившей 25-го ноября на «Арене Химки» и завершившейся победой гостей со счетом 0:2.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2015 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      tims 28 ноября 2015, 05:44

      Васина надо наигрывать. А Игнашевич пусть сидит на лавке и лечит свои мышцы. Естественно, за минимальную зарплату. Толку от него что с межфасциальными повреждениями, что без них, немного. А вообще, хорошо ещё, что Игнашевич не сослался на геморрой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 26 ноября 2015, 20:03

      Получился наглядный пример-без Игнашевича два мяча залетело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6127

      subbotaspartak 26 ноября 2015, 15:47

      Всё правильно, волки порвали коней на мясо, а конина разве что Рубину по вкусу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 ноября 2015, 15:31

      в запой ушёл))а если по существу,то скорейшего выздоровления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 26 ноября 2015, 15:07

      Это хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      del Pero 26 ноября 2015, 15:07

      если честно, то не велика и потеря.Будем надеяться что нет худа без добра(в смысле скорейшей замены)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11