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    Моуринью: «Арсенал» не должен выйти из группы ЛЧ»

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью пояснил, по какой причине он не желает выхода из группы Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу».

    «Естественно, мне хочется, чтобы все английские клубы прошли в следующую стадию. Однако, «Арсенал» является конкурентом по группе «Олимпиакосу», тренер которого – сын моего друга. И если быть до конца честным, то я бы все-таки хотел, чтобы в плей-офф прошел греческий клуб.

    Тем не менее, «Арсенал» вполне сможет добыть победу в Афинах, несмотря на то, что они неважно выступают в нынешнем розыгрыше турнира.

    При этом замечу, если они попадут Лигу Европы, то автоматически станут главными претендентами на титул», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    26.11.2015 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Igreks 26 ноября 2015, 18:17

      Челси тоже имеет хорошые шансы на не выход))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 ноября 2015, 18:02

      ЖАБАААА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 ноября 2015, 13:14

      А может быть просто ты в контрах с Венгером? а то блеАть сын друга сына, мать того, который за деревом! Что за ересь, Мау р???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 ноября 2015, 13:03

      Ты бы за своей командой следил!

      1
      Ответить
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