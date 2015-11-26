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    Быстров: «Ребята плакали в раздевалке, думали, что я кончился»

    Экс-хавбек «Рубина» Петр Быстров завершивший карьеру более двух лет назад, рассказал о том, как чуть не умер после матча РФПЛ против «Ростова» в 2009-м году по причине теплового удара, полученного футболистом в конце игры.

    «За несколько минут до конца упал в штрафной и еле поднялся. Что было потом, не помню, хотя бегал почти до финального свистка. Вот когда упал, нашим докторам нужно было среагировать, посадить на скамейку, дать аспирин (его все сердечники пьют – кровь разжижает). Не обратили внимания, были расстроены, что проигрываем. Жара стояла страшная, причем она резко наступила. Еще накануне была нормальная погода, а потом резко плюс 35. В тот злополучный день все сыграло свою роль.

    Пришел в раздевалку, сел. «Петь, ты как?». Сказал: «Нормально», – и отключился. Положили на кушетку, начался припадок. Судороги были такие, что тело подбрасывало. Врачи «Рубина» быстро сработали – ввели в вену физраствор. Но сначала надо было руку разжать, а меня скрутило так, что ее втроем разогнуть не могли. Кое-как справились. Кривой иглой как-то воткнули, вену порвали. Ребята, кто это видел, плакали в раздевалке. Думали, что я кончился. В себя пришел уже в реанимации. Просыпаюсь – темнота. Первое слово: «Пить», – и опять отключился.

    Врачи сказали: я реально чуть не умер на поле. Пульс за 200, сердце колотилось, давление ноль-ноль. Вода из организма ушла, кровь стала густой, а когда она не поступает в жизненно важные органы, они постепенно умирают, вопрос только в том, за какое время – пять минут, семь. Мог в любой момент коньки отбросить. Сказали: «Родился в рубашке…». Были бы замены, меня, может, и заменили, но их не осталось, подумали: «Доиграем». Стечение обстоятельств плюс мой характер – не люблю проигрывать, выкладываюсь до конца», – рассказал Быстров.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.11.2015 12:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +151

      Niepel 27 ноября 2015, 17:10

      Петя - ты боец! Играл красиво, технично! Если тот момент прошёл, значит Господь тебя уберёг! Сто лет жить будешь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Stanly666 26 ноября 2015, 17:22

      помню это,было жестко!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Reaktiv_05 26 ноября 2015, 17:20

      Он на кого хотел кончать.???!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 26 ноября 2015, 17:03

      Будь здоров Пётр:))))))))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 26 ноября 2015, 16:05

      хороший футболист!!! штрафные четко бил!!!! здоровья!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 ноября 2015, 13:06

      Будь здоров!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      TRACTOR 26 ноября 2015, 13:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребята плакали в раздевалке, думали, что я кончил

      -19
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      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > TRACTOR 26 ноября 2015, 13:25

      идиёт (с)

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      l.p > TRACTOR 26 ноября 2015, 14:42

      КОЗЕЛ СОПЛИВЫЙ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 ноября 2015, 13:03

      Угу

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 ноября 2015, 12:56

      фигасе

      0
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