Мини-футбол. Самородова: «Гватемала ничего существенного у наших ворот не создала»

После ничейного поединка со сборной Гватемалы (0:0) в рамках второго матча группового этапа чемпионата мира размышлениями о прошедшей встрече поделилась игрок женской сборной России Александра Самородова.

- Александра, очень непростым выдался сегодня поединок. Какое "послевкусие" осталось лично у вас?

- Присутствует ощущение недостигнутого результата и это, наверное, самое главное. Очень хотелось всe-таки дожать соперника, забить этот необходимый мяч, несмотря на низкое качество судейства и плохую реализацию наших моментов. Шансы забить у нас были, в то время как соперник ничего существенного у наших ворот создать не сумел. Остался горький осадок, но на этом жизнь не останавливается. Было понятно, что играем с хозяевами, и подобного развития событий вполне можно было ожидать. Стоит отметить и роль болельщиков - они молодцы, очень сегодня помогли своей команде. Сваливать всe на судейство и прочие сторонние факторы тоже было бы неправильно - просто нужно было забивать свои моменты.

- Как следует строить свою игру, когда кажется, что все вокруг против тебя?

- В подобной ситуации от нас практически ничего не зависит. Хочется верить, что вышестоящие футбольные инстанции не оставят подобные действия арбитров безнаказанными, а такой прекрасный турнир, как Чемпионат мира станет от этого ещe интереснее и зрелищнее. Единственное, что может и должен делать каждый спортсмен, когда, казалось бы, весь мир восстал против него, это сжать зубы и продолжать бороться, вопреки всему и несмотря ни на что.

- Сегодня наша команда впервые играла с Гватемалой. Насколько удивила, какие впечатления оставила эта команда?

- Гватемале сегодня удался очень хороший прессинг, да и в целом впечатление очень достойное. Тяжелее чем с Испанией сегодня точно не было. Как и в предыдущем матче, мы старались следовать своей схеме. В целом нормально всe получалось, но где-то немного не дожали. Отметила бы и выраженные бойцовские качества соперника. Вся борьба сегодня происходила в основном в центре поля, моменты же у наших ворот, в том числе угловые, можно пересчитать по пальцам. Нужно было сегодня побеждать, но судьба распорядилась иначе. Теперь нам необходимо как следует подготовиться к заключительному матчу групповой стадии, чтобы достойно завершить еe и завоевать путeвку в полуфинал.