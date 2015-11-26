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Мини-футбол. Россиянки сыграли вничью с Гватемалой

26 ноября 2015, 11:39

Женская сборная России по мини-футболу в своем втором поединке группового этапа чемпионата мира в Гватемале разошлась миром с хозяйками турнира - 0:0.

С первых минут матча футзалистки сборной Гватемалы, ведомые колоссальной шумовой поддержкой своих болельщиков, избрали привычный для себя силовой стиль игры. Практически полностью погрузившись в борьбу, проистекавшую в основном в середине площадки, соперницам довольно редко удается создавать угрозы безопасности ворот друг друга. Высокий прессинг в исполнении сборной Гватемалы долгое время успешно препятствует наступательным планам сборной России, однако в концовки встречи подопечным Евгения Кузьмина все же удается предпринять решительный штурм ворот соперника, что в прочем забитых мячей так и не приносит - 0:0.

Таким образом, женская сборная России извлекает лишь один балл из тяжелейшего, но достойного противостояния с хозяйками первенства, что не позволяет подопечным Евгения Кузьмина досрочно отпраздновать выход в полуфинал, но при этом сохраняет все шансы на лидерство в квартете по окончании групповой стадии.

Свой заключительный поединок сборная России проведет 26 ноября в полночь по московскому времени. Соперником наших девушек станет команда Японии. В другом матче нашей группы Гватемала сразится с Испанией. Именно по окончании этих встреч и станут известны участники 1/2 финала от квартета "В".

А вот в квартете участники полуфинальных матчей уже определены. Имя стали Бразилия и Португалия, переигравшие в рамках второго игрового дня Иран (6:0) и Коста-Рику (5:0) соответственно. Обе дружины теперь имеют в своем активе по 6 очков, гарантировав участие в решающей стадии мирового первенства. Окончательную же расстановку финалисты прошлого Чемпионата мира определят в очной дуэли третьего игрового дня.

VI Чемпионат мира, Гватемала.

Россия - Гватемала - 0:0

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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