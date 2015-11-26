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    Коку: «Я доволен результатом матча»

    Главный тренер ПСВ Филлип Коку остался доволен ничейным результатом матча, который его его команда провела на выезде с «Манчестер Юнайтед».

    «Я доволен результатом матча. Для нас было очень важно взять хотя бы одно очко, особенно учитывая победу «Вольфсбурга» над ЦСКА. Иначе выход в плей-офф для нас крайне осложнился бы. Все матчи в группе показывают, что разница между командами минимальна», – считает Коку.

    Напомним, что матч пятого тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» - ПСВ закончился со счетом 0:0.

    Источник: ФК ПСВ

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    26.11.2015 11:28
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