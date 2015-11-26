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    «Локомотив» - «Спортинг». Онлайн-трансляция

    «Локомотив» уверенно возглавляет группу Н в Лиге Европы, но чтобы не упустить лидерство москвичам нужно добиться победы над «Спортингом».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" – "Спортинг". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 21:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 20:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 ноября 2015, 13:15

      Интересно, ИзмаЙлов за кого?..

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