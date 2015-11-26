«Рубин» - «Сьон». Онлайн-трансляция

«Рубин» неудачно проводит сезон в текущем розыгрыше Лиги Европы, но болельщики казанского клуба ждут интересной и результативной игры в матче пятого тура со «Сьоном».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» - «Сьон». Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!