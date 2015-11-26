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    Кононов: «У Ари хороший период»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о двух лидерах своей команды – бразильцах Ари и Жоаозиньо.

    «Ари проводит хороший период, забивает, принося много пользы клубу. О дальнейшей судьбе Ари не могу ничего сказать. Я не влезаю в эти дела. Мое дело – игроки на поле. А не за его пределами.

    Натурализация игроков? У Жоаозиньо вид на жительство в стране. Это общая практика. Поэтому нормально отношусь к натурализации, абсолютно», – сказал Кононов.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" - "Боруссия" состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.11.2015 10:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      fc belov 26 ноября 2015, 10:54

      Кипера бы на следующей сезон им найти отличного. Тогда было бы здорово

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > fc belov 26 ноября 2015, 13:16

      думаешь мясной салоед сливает?

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 26 ноября 2015, 17:00

      статистику погугли, ебла Н фаршмачный

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      Рейтинг: +24

      fc belov 26 ноября 2015, 10:52

      Жду победы он магнита. Хотя боруссия и сильнее. Верю в Краснодар.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 26 ноября 2015, 17:02

      а не с гор ли ты часом, ослоЁб??..

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