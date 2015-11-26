Вальдес: «Буду бороться за свободу»

во как, обычно борются за место в основе, а теперь ещё и за свободу))
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес в ближайшее трансферное окно готов сменить клуб из-за недопонимания с главным тренером команды Луи ван Гаалом.
«Моя мотивация – не разочаровать тех, кто хочет, чтобы я снова играл. Буду бороться за свободу, чтобы получать удовольствие от своей работы», – написал Вальдес в своем микроблоге.
Напомним, что наибольшую заинтересованность в услугах Вальдеса проявляет «Эспаньол».
No defraudar a los que desean volver a verme jugar, mi motivación. Lucho por ser Libre y disfrutar de mi profesión. pic.twitter.com/rhs7tCNofo
— Victor Valdes (@1victorvaldes) 25 ноября 2015