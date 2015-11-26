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    Вальдес: «Буду бороться за свободу»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес в ближайшее трансферное окно готов сменить клуб из-за недопонимания с главным тренером команды Луи ван Гаалом.

    «Моя мотивация – не разочаровать тех, кто хочет, чтобы я снова играл. Буду бороться за свободу, чтобы получать удовольствие от своей работы», – написал Вальдес в своем микроблоге.

    Напомним, что наибольшую заинтересованность в услугах Вальдеса проявляет «Эспаньол».

    Источник: Twitter

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    26.11.2015 08:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 27 ноября 2015, 11:13

      во как, обычно борются за место в основе, а теперь ещё и за свободу))

      0
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 26 ноября 2015, 11:55

      Свободу попугаю!

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