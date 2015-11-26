Вальдес: «Буду бороться за свободу»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Виктор Вальдес в ближайшее трансферное окно готов сменить клуб из-за недопонимания с главным тренером команды Луи ван Гаалом.

«Моя мотивация – не разочаровать тех, кто хочет, чтобы я снова играл. Буду бороться за свободу, чтобы получать удовольствие от своей работы», – написал Вальдес в своем микроблоге.

Напомним, что наибольшую заинтересованность в услугах Вальдеса проявляет «Эспаньол».