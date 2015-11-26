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    Буффон: «Ювентус» способен играть на равных с кем угодно, кроме «Барселоны» и «Баварии»

    Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон считает, что его команда показала в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", что способна сражаться с любым соперником на равных.

    «В этом матче мы доказали, что «Ювентус» способен играть на равных с кем угодно. Пожалуй, кроме "Барселоны" и "Баварии".

    Что касается меня лично, то единственный способ держаться на плаву – повышать уровень ответственности в коллективе», - заявил Буффон.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Манчестер Сити" закончился со счетом 1:0.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    26.11.2015 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      nelegus 27 ноября 2015, 16:33

      Нет, ну если очень постараться... то и Барса падет

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