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    Покеттино: «Карабах» не слабее «Андерлехта»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил сильные стороны «Карабаха», с которым его команде предстоит встретиться в Лиге Европы.

    «У нас в соперниках команда, играть против которой нелегко. Футболисты "Карабаха" хорошо контролируют мяч и атакуют. Думаю, «Карабах» не слабее «Андерлехта». Несмотря на потери в составе довольствоваться ничьей не собираемся. Премьер-лига для нас очень важна, но и к этому поединку мы относимся серьезно", - заявил Покеттино.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы "Карабах" - "Тоттенхэм" состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    26.11.2015 08:00
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