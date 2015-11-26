Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гурбанов: «Тоттенхэм» сейчас в хорошей форме»

    Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов оценил форму «Тоттехэма», с которым его команде предстоит встретиться в четверг в Лиге Европы.

    "Наш соперник сейчас в хорошей форме. Постараемся не допускать ошибок. Встреча очень важна, от нас многого ждут, и ребята осознают всю ответственность. "Тоттенхэм" - большой клуб, и мы не видим существенной разницы между футболистами их основного состава и теми, кто получает меньше игровой практики. У молодежи "шпор" будет больше сил и больше мотивации", - заявил Гурбанов.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» - «Тоттенхэм» состоится в четверг, 26 ноября, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.11.2015 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11