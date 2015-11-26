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    Таффарел: «Мы сами осложняли себе жизнь»

    И.о. главного тренера "Галатасарая" Клаудио Таффарел считает, что его команда сама виновата в поражении от «Атлетико» в выездном матче.

    «Не стоит списывать все на какой-то злой рок. У "Галатасарая" достаточно квалифицированных исполнителей, но мы сами осложняли себе жизнь. Соперник нас перебегал и переборол. Следовало на это реагировать должным образом.

    Если ты хочешь в Лиге чемпионов чего-то добиться, надо играть в более высоком темпе и быть готовым как физически, так и психологически», - заявил Таффарел.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» - «Галатасарай» закончился со счетом 2:0.

    Источник: УЕФА

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    26.11.2015 07:34
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