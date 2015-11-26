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    Ордец: «Слишком много позволяли «Реалу»

    Защитник "Шахтера" Иван Ордец сожалеет, что его команда дала слишком много свободы звезде «Реала» Криштиану Роналду.

    «Трибуны гнали нас вперед, мы не могли действовать по-другому. К сожалению, на тот момент мы допустили слишком много ошибок и не могли рассчитывать на положительный исход. Мы слишком много позволяли сопернику.

    Все мы понимали, что Роналду нельзя было давать столько пространства. Когда Криштиану набирал скорость, нам было тяжело", - говорит Ордец.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» закончился со счетом 3:4.

    Источник: УЕФА

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    26.11.2015 06:23
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