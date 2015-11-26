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    Роналду: «Реал» провел отличную игру, кроме последних 15 минут»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил уверенную игру своей команды, а также спад, который едва не позволил «Шахтеру» изменить счет на победный.

    «Мы играли очень уверенно и полностью владели инициативой. Забили быстрый гол, контролировали мяч, создавали моменты. Но в определенный момент что-то пошло не так.

    Мы пропустили с пенальти, а потом еще дважды позволили забить сопернику. В общем, «Реал» провел отличную игру, за исключением последних 15 минут», - считает Криштиану Роналду.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» - «Реал» закончился со счетом 3:4.

    Источник: УЕФА

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    26.11.2015 06:13
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