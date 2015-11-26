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    Туре: «Ювентусу» повезло, у нас было больше моментов»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал исход матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:1). После этой игры обе команды обеспечили себе участие в 1/8 финала ЛЧ.

    «Мы разочарованы. В этом матче шансы на победу были равными, у нас было даже больше моментов. Однако мы недостаточно ответственно подошли к их реализации. Это футбол, и здесь для побед нужны голы. Несколько раз нас выручил Джо Харт, а во второй половине встречи мы вполне могли добиться ничьей. В итоге же мы проиграли, и нам придется принять это поражение и играть лучше в следующих матчах. Если честно, «Ювентусу» повезло. Мы могли не только сыграть вничью, но и выиграть», – говорит Туре.

    Источник: BBC

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    26.11.2015 01:43
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