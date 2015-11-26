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    Лига чемпионов. «Ювентус» одолел «Манчестер Сити», «Боруссия» М переиграла «Севилью»

    В матче пятого тура Лиги чемпионов «Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Победу туринцам принес гол Марио Манджукича.

    В другой встрече этой группы «Боруссия» М переиграла «Севилью» – 4:2.

    Лига чемпионов. Группа D. 5-й тур

    Ювентус (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Манджукич, 18.

    Боруссия М (Германия) – Севилья (Испания) – 4:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Штиндль, 29; 2:0 – Джонсон, 68; 3:0 – Раффаэл, 78; 1:3 – Витоло, 82; 4:1 – Штиндль, 83; 4:2 - Банега (с пенальти), 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2015 00:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 26 ноября 2015, 18:00

      "Юве"с победой!

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