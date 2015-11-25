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    Арнольд: «Нас просто распирает от счастья»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:0) в матче пятого тура Лиги чемпионов.

    «Нас просто распирает от счастья. Хотя нужно признать, что во второй половине нам очень повезло. Если бы ЦСКА забил, а не попал в крестовину, нам было бы некого винить, кроме самих себя. В этом эпизоде фортуна была на нашей стороне. Но в целом, я считаю, в первом тайме мы превзошли ЦСКА по игре, хотя во втором у соперников был очень сильный отрезок – минут 10-15 они играли очень хорошо», – говорит Арнольд.

    По словам футболиста, «Вольфсбург» устроит только выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    "Наша цель - выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, так что матч против "Манчестер Юнайтед" имеет для нас суперважное значение".

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 23:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 26 ноября 2015, 06:16

      да и так пройдут, надеюсь, т.к. ЦСКА, надеюсь, все-таки выиграет у ПСВ и выйдет в ЛЕ. Хотя ПСВ в этом сезоне на так плох, как казалось перед ЛЧ

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C 26 ноября 2015, 00:01

      Смотри не лопни.

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