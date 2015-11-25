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    Думбия: «Теперь будем бороться за Лигу Европы»

    Нападающий ЦСКА Сейду Думбия поделился впечатлениями от матча пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», в котором армейцы уступили со счетом 0:2. После этого поражения ЦСКА потерял шансы на попадание в 1/8 финала ЛЧ.

    «Это был матч как матч. Ничего нового нет. Мы упустили свои шансы и проиграли, вот и все. После первого пропущенного мяча мы не опустили руки, вот после второго мяча все стало понятно. Теперь мы будем бороться за Лигу Европы. Все соревнования важны. И Лига Европы тоже. Любой турнир важен для нас. Мы будем бороться», – говорит Думбия.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2015 23:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 26 ноября 2015, 11:38

      ЦСКА - сливной бачок.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 ноября 2015, 10:15

      Каждый год сливают и трещат нелепые отмазки!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      прево 26 ноября 2015, 07:33

      штраф цска где ква очки за 5 лет
      какие нах чемпионы

      2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 26 ноября 2015, 04:19

      бороться думбие теперь только за место на скамейке в роме

      3
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      Рейтинг: +8940

      vladik12 25 ноября 2015, 23:58

      Давайте, выходите. Болельщики других клубов РФПЛ будут рады, ведь займете по весне место не выше третьего.

      0
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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 25 ноября 2015, 23:57

      Бороться он будет...Смешно.Дома они не боролись,а на выезде бороться будут.Вот у волков тренер красава!Пацан сказал,пацан сделал.А в цска одни фуфлогоны.

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 25 ноября 2015, 23:49

      Сейду, ты матч провплил, ты это понимаешь, пользы 0! Теперь я почти уверен что ему лет 35!

      1
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