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    Дзагоев: «ЦСКА хорошо играет»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев пообщался с журналистами после поражения в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). Оба гола армейцы пропустили во втором тайме.

    – Почему до перерыва не получилось сыграть в атаке так, как в первые 20 минут второго тайма?

    – Почему первые 20 минут? Мы второй тайм, в принципе, хорошо сыграли, я считаю. Конечно, обидно, что пропустили совсем нелепый гол. Во втором тайме ничего не предвещало этого. У нас были моменты. Не забили. Соперник забил.

    – Получается, что ЦСКА проиграл четыре матча подряд, если учитывать все турниры. Есть ли у этих поражений какие-то общие черты?

    – Да нету никаких. Команда хорошо играет, в принципе. Немножко нам не везет в каких-то мелких моментах. Конечно, над завершением нужно работать.

    – Команда начала выступления в Лиге чемпионов в июле. Сейчас уже конец ноября. Можно говорить, что команде просто не хватило физических сил, длины скамейки?

    – Дело не в этом. Забив свои моменты, можно было бы выиграть. Хороший матч провели. Немножко не повезло.

    – Перед тем, как Тошич попал в штангу, вы оставили ему мяч даже не пяткой, а подошвой. Вы его видели, или это было чутье?

    – Видел, конечно. Как на чутье такой пас отдавать?

    – Какие можно подвести итоги выступления в Лиге чемпионов?

    – У нас еще один матч. Рано подводить итоги, – сказал Дзагоев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2015 23:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +388

      R015RK 26 ноября 2015, 11:13

      Болею за ЦСКА с 1985 г., но в данный момент стыдно за команду с такой игрой. У игроков нет интереса к игре, впрочем какой интерес за такую зар.плату. Слуцкий словил звезду что его пригласили в сборную, хотя далеко не уровень для сборной(мое мнение). Говорить о том, что команда играет нормально надо понимать что говоришь. Самим не стыдно играть в такой футбол? Можно долго рассуждать по поводу игры и результатов, по моему мнению решение одно: Слуцкий ДО СВИДАНИЯ,- Бердыев добро пожаловать, ибо только этот тренер сможет изменить ситуацию к лучшему.

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      Рейтинг: +13

      Grif161 26 ноября 2015, 08:22

      Стояли весь матч и через центр лезли, ничего хорошего

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