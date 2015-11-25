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    Хеккинг: «Точной цифры антирекорда Акинфеева не знаю, но он классный вратарь»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Дитер Хеккинг ответил на вопросы журналистов после победы в матче пятого тура Лиги чемпионов против ЦСКА (2:0).

    «Мы счастливы, что победили в Москве. Здесь холоднее, чем в Германии, да и поле было не оптимального качества. Но даже в таких, не самых простых условиях, удалось взять три очка. До перерыва «Вольфсбург» контролировал ход матча, во втором тайме немножко повезло, когда Тошич попал в крестовину. Впрочем, мы понимали, что ЦСКА обязательно пойдет вперед, не будет весь матч играть в защите», – говорит Хеккинг.

    Наставник объяснил, чем был вызван выход на замену Андре Шюррле.

    «Было очевидно, что в обороне ЦСКА возникнут свободные зоны во втором тайме. Андре ими прекрасно пользуется. Кстати, Шюррле я недавно критиковал, по делу. К счастью, до него дошли мои слова. Сегодня Шюррле отыграл прекрасно. Притом дело не только в дубле, но и в отличном прессинге. Очень надеюсь, что Андре продолжит прогрессировать с каждым матчем».

    Также Хеккингу был задан вопрос об антирекорде Игоря Акинфеефа.

    «Точной цифры антирекорда я не знаю. Зато знаю, что Акинфеев — классный вратарь. Я высокого мнения об Игоре. А без ошибок не может играть ни один голкипер мира».

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2015 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 26 ноября 2015, 05:29

      Игорь пропустил в ситуации практически 1 на 1.Да, неприятно,под мышкой,угол был острый,но защита абсолютно слабая,сыпятся при любой острой контратаке...дают бить,не "жрут" на подступах..

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      Рейтинг: +4276

      mutabor0992 25 ноября 2015, 23:27

      Он имел ввиду "Классно что он(Акик) играет против нас...А не за нас.А так чюдо вЛатарь!

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