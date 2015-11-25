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    «Црвена Звезда» отменила сборы в Турции из уважения к Путину

    «Црвена Звезда» отказалась проводить свои зимние сборы в Турции из-за обострения российско-турецких отношений. Об этом сообщил генеральный директор белградского клуба Звездан Терзич.

    "Мы определенно решили, что не поедем в Турцию. Это было бы некорректно из-за инцидента, который произошел между Турцией и Россией. "Црвена Звезда", самый большой сербский клуб и чемпион страны, не поедет проводить зимние сборы в Турции. Мы не можем этого сделать из уважения к России и Владимиру Путину», – говорит Терзич.

    Напомним, ранее РФС рекомендовал российским клубам не проводить свои сборы в Турции.

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 20:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 27 ноября 2015, 20:10

      Сербы, единственный народ в европе, который чтит свою историю. Браво, Сербия!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 26 ноября 2015, 08:39

      Красавцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 25 ноября 2015, 23:34

      Спасибо Братья!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 25 ноября 2015, 22:40

      Политический дебилизм.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > AZ-76 25 ноября 2015, 23:52

      Санкции против России, нежелание украинских властей покупать российский газ, предпочтя ему дорогой "европейский" (который, кстати, европейцам поставляет Россия) - вот политический дебилизм. А это, друг мой, солидарность. Запомни, повторять не стану.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      AZ-76 > Z O D I A C 3 декабря 2015, 08:22

      пнх

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      Cobold 25 ноября 2015, 22:38

      Спасибо, Братцы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      westerose 25 ноября 2015, 22:12

      Спасибо сербы!
      Хохлам позор!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 25 ноября 2015, 22:03

      Молодцы!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 ноября 2015, 21:52

      Красавцы.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 25 ноября 2015, 20:31

      Уважение, братья!

      9
      Ответить
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