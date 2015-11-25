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    Игнатьев: «Хомухе стоило потерпеть»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением относительно отставки наставника молодежной национальной команды Дмитрия Хомухи.

    «Считаю, что он принял неверное решение уйти с должности главного тренера молодежной сборной. Да, Хомуха допустил ошибки, но в футболе без них не бывает. Он уже доказал свою состоятельность, выиграв чемпионат Европы и дойдя до финала с командами младших возрастов. Хомуха – серьезный специалист. Кроме результата, в его распоряжении есть и хорошие футболисты. Перспектива у этой сборной есть. Стоило потерпеть», – уверен Игнатьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 25 ноября 2015, 21:54

      Правильно сделал. После таких высказываний о своих игроках оставаться было нельзя.

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