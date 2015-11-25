Мутко: «Мы уже в третий раз почикали руководство РФС»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал об изменениях в структуре организации.

«С 1 января введем новую структуру в управлении российского футбола. Конечно, обойдется не без сокращений. Будем прекращать сотрудничество с теми, кто не важен и не нужен. Мы уже почикали руководство РФС, а то было слишком много помощников. Уже третий раз чикаем. А то там первый помощник, второй, третий, по четным числам и по нечетным. Все они будут зачищены и убраны», – говорит Мутко.