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    Мутко: «Мы уже в третий раз почикали руководство РФС»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал об изменениях в структуре организации.

    «С 1 января введем новую структуру в управлении российского футбола. Конечно, обойдется не без сокращений. Будем прекращать сотрудничество с теми, кто не важен и не нужен. Мы уже почикали руководство РФС, а то было слишком много помощников. Уже третий раз чикаем. А то там первый помощник, второй, третий, по четным числам и по нечетным. Все они будут зачищены и убраны», – говорит Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2015 19:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 25 ноября 2015, 21:03

      пером под ребра чикали? и начикали себе на виллу?

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