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    Кузьмин и Карадениз не сыграют со «Сьоном»

    Главный тренер «Рубина» Валерий Чалый рассказал о проблемах с составом перед матчем Лиги Европы со «Сьоном».

    «Каждая команда, которая попадает в Лигу Европы, она достаточно сильная и просто так в турнир не попадает. Они имеют достаточную силу и к ним мы относимся с уважением.

    У нас большие проблемы с составом что в чемпионате, что в Лиге Европы. Это два наших лидера, и они не примут участия в матче со «Сьоном». Это Карадениз и Олег Кузьмин. Если бы мы имели бы возможности для ротации, то могли бы поменять состав. Но заставить футболистов и сказать, чтобы они играл в пол силы, мы этого сделать не может.

    «Сьон» укомплектован хорошими футболистами, в лице Конате и Карлитуша. Они очень яркие. Остальные тоже достаточно хорошего уровня, что показывает таблица чемпионата Швейцарии», - рассказал Чалый.

    Напомним, матч пятого тура Лиги Европы «Рубин» - «Сьон» состоится в четверг, 26 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    25.11.2015 19:00
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