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    Гендиректор «Кубани»: «Ноги нашей в Турции не будет. Можно сборы провести в Крыму»

    Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал решение клуба отменить сборы в Турции.

    «Кубань» теперь точно не полетит в Турцию. Ноги нашей там не будет. Мы уважаем интересы России. У нашей страны есть достоинство, и после того, что произошло, мы никуда не полетим. Да, были определенные планы насчет этой страны, но теперь все изменилось. Еще не знаю, где будет тренироваться «Кубань». Но у нас в стране есть прекрасные места. Сочи, Крым. Можно и там провести сборы», – говорит Стаценко.

    Напомним, ранее РФС рекомендовал российским клубам не проводить зимние сборы в Турции в связи с обострениями в турецко-российских отношениях. К этой рекомендации уже прислушались «Краснодар», «Уфа», «Кубань» и «Спартак».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.11.2015 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 ноября 2015, 13:46

      можно только свой бензовоз и дизель генератор надо везти, кстати одного бензовоза не хватит на сборы

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 > BAIv 27 ноября 2015, 03:57

      И одного дизель генератора тоже не хватит.Они на зарядку как подключат свои айфоны, планшеты, ноутбуки...

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 ноября 2015, 22:33

      Правильное решение! Есть Кипр, Эмираты, не нужен нам берег турецкий!!!

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      Рейтинг: +5

      Zmej67 25 ноября 2015, 22:06

      правильно! месите говно дома!

      -1
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