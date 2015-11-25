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    Мини-футбол. «Норильский никель», «Сибиряк» и «Тюмень» - в четвертьфинале Кубка России

    «Норильский никель» в ответном матче 1/8 финала Кубка России обыграл петербургский «Политех» и вышел в следующую стадию турнира. Также в четвертьфинале оказались и новосибирский «Сибиряк» с «Тюменью».

    Кубок России. 1/8 финала. Ответный матч

    Норильский никель (Норильск) – Политех (Санкт-Петербург) – 4:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Волков, 20. 1:1 – Шарипов, 21 (с пенальти, 6м). 1:2 – Костыгин, 25. 2:2 – Куманькин, 34. 3:2 – Сытин, 43 (с пенальти, 10м). 4:2 – Пономарев, 47.

    Сибиряк (Новосибирск) – Ишим-Тюмень-2 – 6:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Покотыло, 28 (с пенальти, 6м). 2:0 – Лео Сантана, 37. 3:0 – Иванов, 43. 4:0 – Лео Сантана, 47. 5:0 – Миннигалеев, 48. 5:1 – Марфенко, 49. 6:1 – Волынюк.

    Тюмень – Алмаз-АЛРОСА (Мирный) – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Вахитов, 18. 2:0 – Лобков, 22. 3:0 – Лобвков, 23. 4:0 – Соколов, 36. 5:0 – Лобков, 43. 6:0 – Неведров, 47.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 25 ноября 2015, 20:28

      Новосиб вперед!

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