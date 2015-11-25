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    Антолич: «Арсенал» победил заслуженно»

    Капитан загребского "Динамо" Домагой Антолич признал закономерность победы "Арсенала" во вчерашнем матче Лиги чемпионов.

    «На мой взгляд, мы сыграли прилично. Эпизодами мы показывали свой лучший футбол, но если взять все 90 минут в целом, то «Арсенал» победил полностью заслуженно. Мы слишком легко пропускали голы, а мы играем на таком уровне, где наказывают за мельчайшую ошибку», - рассказал Антолич.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» - «Динамо» закончился со счетом 3:0.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 18:17
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