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    Маркизио: «У «Сити» настоящая команда победителей»

    Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио рассчитывает взять три очка в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, не смотря на очень сильный состав соперника.

    «В прошлом году мы дошли до финала. В этом сезоне, несмотря на определенные проблемы, мы хорошо стартовали, победив "Сити" и "Севилью". Домашний поединок с "Сити" будет очень сложным, ведь у них настоящая команда победителей. Мы знаем, что они хотят быть первыми в группе, но и мы также», - заявил Маркизио.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 26 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 17:41
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