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    Ефремов: «Решение по сборам команд ФНЛ в Турции будет принято 2 декабря»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что решение по проведению зимних тренировочных сборов в Турции будет принято после 2 декабря.

    «Я не могу сказать, что полностью можно исключить Турцию – разные ситуации бывают, но рекомендация такая есть. Все решения будут приняты 2 декабря на общем собрании ФНЛ. Окончательное решение по сборам команд ФНЛ будет принято также после общего собрания, пока не решится вопрос с Кубком», - заявил Ефремов.

    Стоит отметить, что в этом сезоне в Турции планировалось проведение Кубка ФНЛ, как и в прошлом. Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС, где было рекомендовано всем российским клубам отказаться от сборов в Турции. Обострение российско-турецких отношений произошло из-за вчерашнего инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24, выполнявшим боевую задачу. Он был сбит ракетой "воздух-воздух" турецким самолетом F-16 над территорией Сирии.

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 17:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 17:47

      завтра помирятся и все заорут-турция друг,товарищ и брат

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Zmej67 25 ноября 2015, 22:06

      правильно! месите говно дома!

      -1
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