Мутко: «При мне задолженность РФС упала до 700 миллионов»

Коррумпированная скотина и вор... Интересно, кто-нибудь верит в эти заявления Мутко? Я задам в этой связи этому проходимцу только один вопрос... А как быть с 1,5 миллиардами рублей , выплаченных Капелло, и которые надо возвращать кредиторам с процентами (Усманову и прочим)? Кстати, почему до сих пор правоохранительные органы не заинтересовались этим безобразным и абсолютно не выгодным для РФС контрактом, который подписал-то Толстых, но лоббировал, вёл переговоры и протолкнул Мутко? Полагаю, с немалым откатом для себя... Мразь, и место Мутко на скамье подсудимых. Ну он ещё не один раз подставит своих питерских работодателей - президента и премьера...
Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, как изменилась задолженность РФС с его приходом на пост президента этой организации.
"Задолженность упала при мне с 2,2 миллиарда до 700 миллионов. Что касается заседания исполкома РФС, то я удовлетворен им. Переходим на новый качественный уровень. У исполкома со следующего года будет свой регламент. Будем собираться каждые три месяца", - сказал Мутко.
Напомним, что Мутко возглавляет РФС со 2 сентября 2015 года.