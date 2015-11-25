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    Мутко: «При мне задолженность РФС упала до 700 миллионов»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, как изменилась задолженность РФС с его приходом на пост президента этой организации.

    "Задолженность упала при мне с 2,2 миллиарда до 700 миллионов. Что касается заседания исполкома РФС, то я удовлетворен им. Переходим на новый качественный уровень. У исполкома со следующего года будет свой регламент. Будем собираться каждые три месяца", - сказал Мутко.

    Напомним, что Мутко возглавляет РФС со 2 сентября 2015 года.

    Источник: ТАСС

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    25.11.2015 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24

      tims 28 ноября 2015, 05:36

      Коррумпированная скотина и вор... Интересно, кто-нибудь верит в эти заявления Мутко? Я задам в этой связи этому проходимцу только один вопрос... А как быть с 1,5 миллиардами рублей , выплаченных Капелло, и которые надо возвращать кредиторам с процентами (Усманову и прочим)? Кстати, почему до сих пор правоохранительные органы не заинтересовались этим безобразным и абсолютно не выгодным для РФС контрактом, который подписал-то Толстых, но лоббировал, вёл переговоры и протолкнул Мутко? Полагаю, с немалым откатом для себя... Мразь, и место Мутко на скамье подсудимых. Ну он ещё не один раз подставит своих питерских работодателей - президента и премьера...

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 ноября 2015, 17:45

      Так он мутко-бар открыл-теперь деньги рекой

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 25 ноября 2015, 22:29

      мутко мутит,.. зел еще тот , бухгалтер спец по госбабкам

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      Рейтинг: +100

      legendsofsails 25 ноября 2015, 21:02

      эти бредовые заявления туманят мозги только полным кретинам...

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 25 ноября 2015, 17:57

      ну тоже как никак достижение ))

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      Рейтинг: +22

      Roman Kisselev 25 ноября 2015, 17:00

      были новости неделю назад что долг 1.2 миллиарда уже 300 лямов прикарманил, а списал на долги РФС! Чиновники эх чиновники!!!

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