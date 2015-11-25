Мутко: «При мне задолженность РФС упала до 700 миллионов»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, как изменилась задолженность РФС с его приходом на пост президента этой организации.

"Задолженность упала при мне с 2,2 миллиарда до 700 миллионов. Что касается заседания исполкома РФС, то я удовлетворен им. Переходим на новый качественный уровень. У исполкома со следующего года будет свой регламент. Будем собираться каждые три месяца", - сказал Мутко.

Напомним, что Мутко возглавляет РФС со 2 сентября 2015 года.