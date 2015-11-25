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    Шмидт: «Считаю, мы должны были побеждать»

    Главный тренер "Байера" Роджер Шмидт уверен, что его команда заслуживала победу в выездном матче Лиги чемпионов с БАТЭ.

    «Они нанесли всего один удар в створ. К несчастью, мяч влетел в наши ворота. Но после пропущенного гола мы наглядно продемонстрировали, что поражение или ничья нас не устраивают.

    Очень обидно, что нам так и не удалось победить эту команду. Мы пропустили быстрый гол, и нам понадобилось полчаса, чтобы вернуться в нормальное состояние, найти свою игру, свой темп. А во втором тайме сыграли так, как задумывали изначально. Много удачных действий, много моментов - забили ответный мяч и, считаю, должны были побеждать. Не получилось.», - сказал Шмидт.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов БАТЭ – «Байер» закончился со счетом 1:1.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 16:21
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