Хомуха уволен из молодежной сборной России

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Президент РФС Виталий Мутко объявил об увольнении старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи.
«Вчера технический комитет подробно разобрал работу тренерского штаба молодежной сборной, и мы пришли к обоюдному согласию прекратить отношения с Дмитрием Хомухой. Желаем ему удачи. Он хочет попробовать себя в профессиональном футболе. По кандидатуре нового главного тренера будем консультироваться с Леонидом Слуцким», – заявил Мутко.
Стоит напомнить, что сборную России Хомуха возглавил в августе. Команда неудачно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2017 года, потерпев три поражения в четырех матчах, что ставит под вопрос попадание в финальную стадию турнира.