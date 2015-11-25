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    Смородская: «На исполкоме получился хороший и интересный разговор»

    Президент "Локомотива" и член исполкома РФС Ольга Смородская рассказала о реформе Палаты по разрешению споров и комитета по статусу игроков.

    «Обсуждали все насущные проблемы российского футбола. Получился очень хороший и интересный разговор, приняли много важных решений с точки зрения подготовки молодежи.

    Самое важное? Реформирование комитетов и комиссий. Палаты по разрешению споров и комитета по статусу игроков. Тоже очень важное решение. Утвердили грант в поддержку детских тренеров и школ – называется "Открытие года". Хороший был исполком. Позитивный и нужный», – сказала Смородская.

    Напомним, что сегодня в Доме футбола на Таганке прошло заседания исполкома РФС.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 26 ноября 2015, 21:17

      Смородская молдец.

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