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    Вопрос о лимите на исполкоме РФС не обсуждался

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал, что на сегодняшнем заседании в Доме футбола вопрос о лимите на легионеров в чемпионате России не обсуждался. Ранее сообщалось, что это один из важных вопросов, которые будут подняты сегодня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      YurkeSpartak 25 ноября 2015, 17:40

      Уважаемая редакция и администрация "Бомбардир.ру". Есть огромная просьба!!!!! Сделайте отдельную рубрику - "Футбольная власть". Для того чтобы мы, обычная серая челядь, понимали чем занимаются футбольные политики. Публикуйте протоколы заседаний. Их работа должна быть публична и то,что они решают действительно интересно, так как от незнания нам(обычным людям) кажется что они не только бездельники, но и пустословы!

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