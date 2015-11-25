Вопрос о лимите на исполкоме РФС не обсуждался

Член исполкома РФС Игорь Лебедев рассказал, что на сегодняшнем заседании в Доме футбола вопрос о лимите на легионеров в чемпионате России не обсуждался. Ранее сообщалось, что это один из важных вопросов, которые будут подняты сегодня.