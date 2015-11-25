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    Шатов: «У нас есть негласная задача - одержать в группе шесть побед»

    Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал о цели своей команды на оставшийся матч Лиги чемпионов против «Гента».

    «У нас есть негласная задача в команде - одержать в группе шесть побед. Потому в Бельгии обязательно постараемся выиграть у "Гента".

    Я не любитель оценивать собственную игру, могу сказать за команду. В этой игре мы были одним целым, у нас было 11 лучших игроков или даже все 18 в заявке. Болельщики сами делают свой выбор, и мне, конечно, очень приятно быть признанным лучшим игроком матча», - заявил Шатов.

    Напомним, что «Зенит» обыграл «Валенсию» со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 14:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -185

      Protosser 25 ноября 2015, 16:06

      Вы лучше в плей-офф 6 побед одержите..

      -2
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Protosser 25 ноября 2015, 16:51

      а ты лучше научись быть БЛАГОДАРНЫМ,и 6 раз язык прикуси прежде чем требовать от тех,кто и так доставляет удовольствие всем Российским болельщикам в ЕВРОКУБКАХ!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -185

      Protosser > ТОПТЫГИН 27 ноября 2015, 09:30

      А ты, лучше, завались и молчи в тряпочку, когда тебя не спрашивают, чудила.
      Мне НАСPAТЬ на все российские "клубы", 90 % которых существуют для загребания денег.
      И на их "успехи".
      1/8 - вот весь возможный "успех" любого российского клуба, если очень повезет - 1/4

      -1
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