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    Траоре: «Победа над «Севильей» крайне важна»

    Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Ибрахима Траоре отметил важность победы над «Севильей» в предстоящем матче Лиги чемпионов.

    «Победа над «Севильей» для нас крайне важна. Мы преисполнены веры в свои силы, а у "Севильи" неважно идут дела в "примере". Мы играем на своем поле и сделаем все для победы. Нам важно получить путевку в Лигу Европы», - сказал Траоре.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» - «Севилья» состоится в среду, 25 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 13:42
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