Гинер покинул заседание исполкома РФС

лимит придумали те кто на футболе зарабатывает на откатах и т.п. ничего полезного он не даёт футболу, если человек хочет играть на высоком уровне надо просто тренироваться, тренироваться и тренироваться всё просто тому пример Черышев.
Первым здание Дома футбола на Таганке, где сегодня проходит заседания исполкома РФС, спустя два часа после начала покинул президент ЦСКА Евгений Гинер. На все вопросы журналистов он ответил отказом.
Наиболее важным вопросом на данном заседании считается обсуждение внесения изменений в лимит на легионеров в чемпионате России.