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    Гинер покинул заседание исполкома РФС

    Первым здание Дома футбола на Таганке, где сегодня проходит заседания исполкома РФС, спустя два часа после начала покинул президент ЦСКА Евгений Гинер. На все вопросы журналистов он ответил отказом.

    Наиболее важным вопросом на данном заседании считается обсуждение внесения изменений в лимит на легионеров в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 13:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +459

      sour12 25 ноября 2015, 19:51

      лимит придумали те кто на футболе зарабатывает на откатах и т.п. ничего полезного он не даёт футболу, если человек хочет играть на высоком уровне надо просто тренироваться, тренироваться и тренироваться всё просто тому пример Черышев.

      0
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      Рейтинг: +12

      dm100 25 ноября 2015, 19:02

      Привык, что все ему в рот заглядывают, а тут наоборот - никакие связи и деньги не помогают. Вот и расстроился..

      0
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 25 ноября 2015, 17:07

      Никого не уважает. Пошел вещи собирать

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 ноября 2015, 16:44

      у нас постоянно будут правила менять, что депутаты что правители , создавать видимость работы

      -2
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 25 ноября 2015, 14:19

      Примут эмбарго на футболистов?

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 ноября 2015, 13:55

      все понятно опять всякую мутоту внесли Гинер не выдержал и ушел

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