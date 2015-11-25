Гинер покинул заседание исполкома РФС

Первым здание Дома футбола на Таганке, где сегодня проходит заседания исполкома РФС, спустя два часа после начала покинул президент ЦСКА Евгений Гинер. На все вопросы журналистов он ответил отказом.

Наиболее важным вопросом на данном заседании считается обсуждение внесения изменений в лимит на легионеров в чемпионате России.