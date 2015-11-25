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    Муслера: «Если хотим выжить, то нужно сделать первый и самый важный шаг»

    Вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера отметил в составе «Атлетико» центрального защитника Диего Година, с которым он играет в составе сборной Уругвая.

    «Считаю Година лучшим центральным защитником мира, что он постоянно доказывает надежной игрой в "Атлетико" и национальной команде. По правде говоря, этот матч мы не обсуждали. Наверняка встретимся в день игры. "Атлетико" - практически идеальная команда, и они играют дома. У них замечательные футболисты. В стамбульском матче нам пришлось очень непросто.

    Конечно же, мы будем атаковать. Если хотим продолжить борьбу в Лиге чемпионов, нужно сконцентрироваться и показать хороший футбол. Да, наша судьба больше не зависит от нас самих. Но если мы хотим выжить, то должны для начала сделать первый и самый важный шаг», - считает Муслера.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» - «Галатасарай» состоится в среду, 25 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 12:52
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