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    Березуцкий: «С «Вольфсбургом» обязательно надо брать три очка»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий считает матч с «Вольфсбургом» важнейшим, в котором обязательно нужно добиваться победы, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Группа достаточно ровная, не считая «Манчестер Юнайтед». Британцы выделяются по игре и по составу, но и они потерпели поражение в первом туре в Эйндховене. А с остальными соперниками уж точно можно и нужно играть на равных. Сейчас ситуация для ЦСКА нельзя сказать что хорошая, но совершенно удовлетворительная. Мы имеем игру дома с «Вольфсбургом», в которой обязательно надо брать три очка. И это как минимум не фантастическая цель, все реально.

    Дело сейчас не в очках, а в том, какие игры у нас остались. Помимо «Вольфсбурга» предстоит еще один важнейший матч, с ПСВ. Голландцы дома играют превосходно, но о них мы подумаем потом. В любом случае отталкиваться будем от результата, достигнутого в пятом туре в Москве. Вообще, было бы удивительно, если бы мы или еще кто-то вышел дальше после четырех туров. Происходит ровно то, что и должно происходить в этой группе.

    По первой игре очень понравился Дракслер, он многое умеет на поле, действительно выделялся на общем фоне. Немцы тоже неплохо контролируют мяч, у них хороший подбор игроков. Но опять же, «Вольфсбург» не та команда, с которой нельзя было бы играть в свой футбол. Все в наших руках, и это очень здорово», - сказал Березуцкий.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Вольфсбург» состоится в среду, 25 ноября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    25.11.2015 12:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 ноября 2015, 15:59

      Вердер вам в помощь)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 25 ноября 2015, 13:24

      Вот не стой бревно в защите, а покажи на что способен, тогда можете и взять три очка, соперник такого же уровня как и ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 25 ноября 2015, 13:02

      Фантазеры!! Волки сьедят конявых!!

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