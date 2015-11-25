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    Ибрагимович: «Идеальный сценарий – победа «ПСЖ» и мой хет-трик»

    Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович рассказал о том, что организовал телевизионную трансляцию предстоящего матча своей команды с «Мальме» на центральной площади.

    «Это потрясающе – иметь возможность сыграть против «Мальме» в Мальме, который я считаю своим домом. Как только жеребьевка определила их нам в соперники, я сразу сказал, что хочу зарезервировать главную площадь для просмотра, и сделал это. Хочу, чтобы этот матч увидели все желающие.

    Я делаю это, чтобы доставить радость городу. Я остался таким же человеком после отъезда отсюда. И хочу, чтобы каждый знал, что нет ничего невозможного.

    Идеальный сценарий – победа «ПСЖ» и мой хет-трик, а после матча фанаты по всему городу будут скандировать мое имя. Но вообще-то я надеюсь, что местные болельщики все-таки будут поддерживать «Мальме» во время игры», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальме» - «ПСЖ» состоится в среду, 25 ноября, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    25.11.2015 12:25
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