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    Исполком РФС собрался без Галицкого и Керимова

    В Доме футбола на Таганке началось заседание исполкома РФС.

    На собрание приехали такие персоны, как Евгений Гинер, Александр Дюков, Игорь Лебедев, Сергей Прядкин, Никита Симонян и Ольга Смородская. Отсутствуют Сергей Галицкий, Сулейман Керимов, Сергей Степашин и Владимир Якунин.

    Проект повестки дня заседания включает в себя следующие вопросы:

    1. Об итогах выступлений сборных команд России по футболу в 2015 году и задачах на 2016 год

    2. О предложениях РФС на заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта

    3. О проекте РФС «Поиск талантов» (грантовая поддержка детско-юношеского футбола, улучшение материально-технической базы футбольных школ/академий)

    4. О внесении изменений в Регламент РФС по разрешению споров

    5. О рассмотрении ходатайств о пересмотре решений Комитета РФС по статусу игроков в порядке надзора.

    6. О внесении изменений в Регламент РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов.

    7. О составах Комитетов и Комиссий РФС.

    8. Об обеспечении защиты интересов субъектов футбола в случае утраты клубом профессионального статуса.

    9. О списке кандидатов для назначения стипендии Президента Российской Федерации на 2016 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2015 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 ноября 2015, 11:58

      Какое контрацептивное заседание...

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