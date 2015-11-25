Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хачериди: «Теперь снова все в наших руках»

    Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди остался доволен выездной победой над «Порту» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Сегодня выполнили план на игру, нам нужна была только победа, и мы ее добились. Считаю, сегодня провели одну из лучших своих игр. Действовали компактно в обороне и эффективно в атаке, хорошо проводили контратакующие действия. Почти ничего не позволили «Порту» создать у наших ворот, в тоже время сами имели хорошие моменты, два из которых реализовали.

    Слава Богу, выиграли со счетом 2:0. При этом, главное, не пропустили: надежная игра в обороне позволяла нам уверенно проводить контратаки. Так что план на игру, считаю, сработал. Теперь снова все в наших руках, и будем стараться добыть победу в матче с «Маккаби». У нас есть очень хороший шанс пройти дальше», - сказал Хачериди.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2015 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 ноября 2015, 11:57

      ебашужвгрецию.
      своими ногами в своих руках.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11