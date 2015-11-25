Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть игры вторника. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

18:00 "Астана" - "Бенфика"

22:45 "Атлетико" - "Галатасарай"

20:00 "ЦСКА" - "Вольфсбург"

22:45 "Манчестер Юнайтед" - "ПСВ Эйндховен"

22:45 "Шахтер" - "Реал"

22:45 "Мальме" - "ПСЖ"

22:45 "Ювентус" - "Манчестер Сити"

22:45 "Боруссия" - "Севилья"