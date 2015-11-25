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    Мини-футбол. Кулешова: «Не верится, что мы все-таки обыграли Испанию»

    Впечатлениями от исторической победы над сборной Испании (3:1) в рамках группового этапа чемпионата мира в Гватемале поделилась автор одного из голов в ворота "красной фурии" Татьяна Кулешова.

    - Татьяна, примите поздравления с победой! Наконец-то обыграна сборная Испании! Что чувствуете?
    - Честно говоря, до сих пор немного не верится, что мы все-таки смогли это сделать. Мы очень давно мечтали об этой победе и вот наконец этот день настал. Сегодня мы полностью следовали тренерской установке, преодолели большой объем подготовительной работы и это дало свои плоды. Впереди еще нас ждут не менее важные матчи, но стартовать с победы, тем более над таким соперником, как Испания очень приятно!

    - Во втором тайме уже при счете 3-0 в нашу пользу испанкам удалось сильно прижать нашу команду к собственным воротам, не было тревожно в этот момент?
    - Наша игра сегодня складывалась с определенными перепадами, эмоции захлестывали, что порой приводило к опасным ситуациям у наших ворот. К тому же, очень много сил мы отдали в первом тайме, соперник прекрасно знал об этом, что и привело к возросшему прессингу. Испанкам необходимо было забивать, вполне естественно, что они полезли вперед. Волнение присутствовало, но хорошо то, что хорошо заканчивается.

    - И все-таки, в чем видите причину столь успешного, результативного первого тайма, даровавшего в итоге нам победу?
    - Наверное, Евгений Викторович (Кузьмин - прим.) сумел подобрать нужные слова, мотивировать нас, дать верную установку, следуя которой мы сумели достичь комфортного преимущества и довести встречу до победы. Только благодаря нашему тренерскому штабу то, что еще вчера казалось практически нереальным, сегодня воплотилось в жизнь.

    - Очевидно, что расслабляться еще очень рано. Какие мысли о предстоящих встречах с Гватемалой и Японией?
    - На данный момент скорее имеет место полное опустошение, никаких мыслей практически нет. Сейчас самое главное - как следует отдохнуть и восстановиться, поскольку матч с испанками потребовал от нас чрезмерной самоотдачи и психологической нагрузки. Все предстоящие игры важные, каждый соперник представляет угрозу, поэтому будем готовиться и стараться радовать наших болельщиков новыми победами!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 10:56
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