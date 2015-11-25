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    Мини-футбол. Сборная России впервые обыграла Испанию

    Национальная женская сборная России по мини-футболу в своем первом поединке в рамках группового этапа VI чемпионата мира в Гватемале впервые в истории противостояния одолела команду Испании - 3:1. Подопечным Евгения Кузьмина уже к перерыву удалось установить троекратное преимущество в счете над некогда непобедимым соперником - на 7-й минуте точным ударом со штрафного отличилась Александра Самородова, несколько минут спустя Татьяна Коржова удвоила преимущество, а затем в концовке тайма за грубость испанок наказала Татьяна Кулешова, переигравшая стража ворот сборной Испании с 10-метровой отметки.

    После перерыва сборная Испании, шокированная подобным развитием событий, усилила давление на ворота Анастасии Ивановой, однако уверенная игра голкипера российской дружины в совокупности со слаженной обороной не позволили сопернику отличиться больше одного раза, сохранив победный счeт в поединке с фаворитом группы "В".

    Уже завтра женскую сборную России ожидает рандеву с хозяйками мирового первенства - сборной Гватемалы. Стартовый свисток началу поединка прозвучит 26 ноября в 5 часов утра по московскому времени.

    Мини-футбол, женщины. VI Чемпионат мира, Гватемала.
    Группа "В"
    Россия - Испания - 3:1 (3:0)
    Голы у России:     Самородова, Коржова, Кулешова (с пенальти, 10 м)

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 10:47
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