«Ювентус» - «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

В матче пятого тура отборочного этапа Лиги чемпионов встретятся туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити».

Напомним, что предыдущую встречу «Манчестер Сити» проиграл со счетом 1:2.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Ювентус" - "Манчестер Сити", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.