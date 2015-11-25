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    «Ювентус» - «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

    В матче пятого тура отборочного этапа Лиги чемпионов встретятся туринский «Ювентус» и английский «Манчестер Сити».

    Напомним, что предыдущую встречу «Манчестер Сити» проиграл со счетом 1:2.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Ювентус" - "Манчестер Сити", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2015 21:46
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