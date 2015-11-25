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    Митрофанов: «Четвертьфинал ЛЧ – это великолепный результат для «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов признался, что попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов – это мечта для клуба.

    «Четвертьфинал Лиги чемпионов — это будет великолепный результат для «Зенита». Это наша мечта, туда надо попасть. Мы никогда там не были, хотели бы туда попасть. А будет ли у нас возможность, если вдруг нам удастся туда попасть, пробиться дальше, мы не знаем. Чем дальше пройдем, тем будем более счастливы. Но четвертьфинал — это реально наша мечта.

    У нас настолько качественный состав и качественный тренер, мы с ними разговаривали, место» «Зенита»- это место номер один. Мы будем за него бороться в чемпионате России», - сказал Митрофанов.

    Источник: Р-Спорт

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    25.11.2015 10:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 ноября 2015, 13:53

      все будет зависеть от жребия но то что пофеерили сейчас и то уже успех для российского чемпионата

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60

      gore88 25 ноября 2015, 12:26

      Что-то он говорит как гугл-переводчик

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 ноября 2015, 10:52

      Смотря на кого попасть

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 ноября 2015, 10:47

      Мечта,но шансы есть...+ многое от жеребьёвки зависит.

      2
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      Рейтинг: +118

      Лыков 25 ноября 2015, 10:34

      Как бы да, но туда надо попасть, вторыми местами выйдут псж, порту, арсенал, Рома , таксируя группа не показательная, многое будет зависеть от Андрюши )

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Лыков 25 ноября 2015, 10:45

      Уверен,что Челси и Динамо Киев пройдут дальше,а не Порту.

      0
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